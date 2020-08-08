Петербуржцев возмутила стирка ковров на Обводном канале

Трое неизвестных постирали ковры на Обводном канале. Фото: vk.com/spb_today

Петербуржцы возмутились, что три человека организовали массовую стирку ковров на Обводном канале. Фотографии очистки текстиля появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Судя по снимкам, женщина и два парня основательно подошли к делу – принесли к воде тазик, перчатки, щетку, мыло, а также чуть ли не десяток ковров. Горожане в комментариях сетуют, что культурную столицу России не узнать.

"Стиратели" почистили с десяток ковров. Фото: vk.com/spb_today

- Сегодня на Обводном канале у домов 88-86, примерно, граждане устроили стирку ковров! Как в деревне расположились и просто лафа! – написал автор тайных фотографий.

Горожане боятся, что Петербург превратится в Индию. Фото: vk.com/spb_today

Впрочем, некоторые горожане заметили, что качество воды на Обводном канале и так оставляет желать лучшего, поэтому невелика беда. Однако большинство петербуржцев осудили действия троицы, аргументируя это тем, что такими темпами Санкт-Петербург уже скоро превратится в Индию.