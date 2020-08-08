МЧС предупреждает о тумане в Ленобласти 9 августа

Туман нагрянет в Ленобласть 9 августа 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Спасатели МЧС опубликовали метеопредупреждение, согласно которому 9 августа 2020 года в Ленобласть нагрянет туман. Его ждут ночью и утром в воскресенье. В МЧС прогнозируют повышение вероятности ДТП и призывают быть осторожнее как автомобилистов, так и пешеходов.

- Если вы не можете отложить поездку, то необходимо помнить, что основной залог безопасной езды во время тумана – значительное снижение скоростного режима. Существует «золотое» неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане, при котором показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости, - напоминают в ГУ МЧС России по Ленобласти.

Пешеходам же советуют тоже не расслабляться при тумане, особенно в ночное время. Лучше всего иметь на одежде светоотражающий элемент, чтобы проезжающие водители заметили человека и смогли сориентироваться на дороге.