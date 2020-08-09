Завхоз предприятия в Санкт-Петербурге оказался серийным угонщиком иномарок

Полицейские нашли это в гараже предполагаемого преступника Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Выйти на предполагаемого серийного угонщика иномарок полиции удалось во время расследования дела о пропаже иномарки «Ниссан Кашкай». В полицию обратилась владелица машины, которая работает в Санкт-Петербурге терапевтом. Медик пожаловалась, что неизвестные угнали у нее машину стоимостью 1,6 миллиона рублей.

- В поселке Сергеево на территории гаражного кооператива на улице Красная сотрудники полиции задержали 49-летнего завхоза одного из предприятий, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Там же полиция обнаружила похищенный внедорожник. Как оказалось, мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе и за кражи.

Часть номеров с похищенных машин Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Во время обыска полицейские обнаружили, что в гараже завхоза целый тайник для угона иномарок. Полицейские нашли 34 пластины госномеров машин, четыре из которых были похищены. Также в гараже сыщики обнаружили электронный блок управления двигателем, подавитель GSM-сигнал,; пластины для изготовления VIN-номеров и более 20 свидетельств о регистрации автомобилей.

Сейчас полицейские уже задержали мужчины. Сыщики считают, что он может быть причастен к целой серии угонов иномарок.