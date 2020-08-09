Жительница Кронаштадта рассказала, что ее днем изнасиловали в сквере возле продуктового магазина

Полиция задержала подозреваемого Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Кронштадте полицейские разбираются в заявлении местной 40-летней жительницы. Женщина рассказала, что в 12 часов дня ее изнасиловали возле продуктового магазина в Андреевском сквере. С сообщением в МВД обратился муж пострадавшей, который заявил, что на супругу "напал маньяк".

- По словам женщины, она стала жертвой насильственных действий сексуального характера, - пояснил "КП-Петербург" источник.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции уже задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний охранник одной из компаний. Его доставили в отдел полиции и составили протокол об административном правонарушении.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.