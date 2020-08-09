Штормовое предупреждение объявили сотрудники МЧС в Ленобласти

Стоит подальше держаться от электроприборов во время грозы
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
На ближайшие три часа в Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили сотрудники регионального МЧС, которые призывают жителей быть осторожнее.
- В ближайшие 3 часа местами, преимущественно на востоке области, ожидаются грозы, - сообщают в ГУ МЧС по Ленинградской области.
Сотрудники МЧС призывают воздержаться от походов в лес и на водоемы. По возможности спасатели также просят не выходить из дома во время грозы. Стоит закрыть окна и дымоходы. Стоит подальше держаться от электроприпоров, в частности проводки и антенн.
В случае грозы лучше выключить радио и телевизор, отложить мобильный телефон.
На открытой местности не стоит держать в руке зонт, также нужно держаться подальше от высоких деревьев.