Штормовое предупреждение объявили сотрудники МЧС в Ленобласти

Стоит подальше держаться от электроприборов во время грозы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На ближайшие три часа в Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили сотрудники регионального МЧС, которые призывают жителей быть осторожнее.

- В ближайшие 3 часа местами, преимущественно на востоке области, ожидаются грозы, - сообщают в ГУ МЧС по Ленинградской области.

Сотрудники МЧС призывают воздержаться от походов в лес и на водоемы. По возможности спасатели также просят не выходить из дома во время грозы. Стоит закрыть окна и дымоходы. Стоит подальше держаться от электроприпоров, в частности проводки и антенн.

В случае грозы лучше выключить радио и телевизор, отложить мобильный телефон.

На открытой местности не стоит держать в руке зонт, также нужно держаться подальше от высоких деревьев.