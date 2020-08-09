Жару в 217 градусов Цельсия пообещал Санкт-Петербургу гидрометцентр

Такой прогноз погоды нам обещают синоптики гидрометцентра

В Санкт-Петербурге во вторник, 11 августа, ожидается жара в ... 217 (!) градусов по Цельсию. Такой прогноз погоды опубликован на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии. Судя по всему, в прогноз погоды синоптиков закралась забавная опечатка. В текстовом варианте метеорологов этой цифры не значится.

- 11 августа ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, - говорится в текстовом варианте прогноза погоды Северо-Западного УГМС. - Ветер северо-западный, северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 14 градусов тепла, днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление будет повышаться.

В понедельник, 10 августа, тем временем будет облачно, ночью дожди, днем без осадков. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.

В среду, 12 августа, столбик термометра покажет до 18 градусов тепла. Дождей в этот день не ожидается.