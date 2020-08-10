70% жилых домов в Санкт-Петербурге подготовлены к зиме

Петербургские коммунальщики готовятся к зиме. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти 70 % жилых домов в Санкт-Петербурге уже подготовлены к зиме. Об этом, по состоянию на 10 августа, сообщает городская администрация. При этом оставшуюся треть зданий необходимо проверить и подготовить до конца лета.

- Администрации районов Санкт-Петербурга и управляющие компании к 1 сентября должны подготовить 23 661 многоквартирный дом к предстоящему отопительному периоду. На сегодняшний день готовы более 16 тысяч объектов, что составляет 69% жилищного фонда, - сообщает пресс-служба Смольного.

В рамках работ коммунальщики проверяют и, если нужно, ремонтируют трубы в подвалах, проверяют систему водоснабжения и отопления, а также температурный режим чердаков. Он должен быть «холодным», то есть исключать возможность нагрева кровли, из-за чего на крыше образуются сосульки.

Также власти районов и УК закупают противогололедные составы и подготавливают технику для уборки дворов.