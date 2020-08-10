Сбитый на проспекте Ветеранов мужчина впал в кому

На проспекте Ветеранов белая легковушка сбила пешехода. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские ищут белую машину, которая около часа ночи 10 августа сбила пешехода на проспекте Ветеранов. Пострадавший в ДТП мужчина получил тяжелые травмы и впал в кому. Водитель с места аварии скрылся.

- По предварительной информации, около 01.09 час в Красносельском районе Санкт-Петербурга , у дома 141 по проспекту Ветеранов, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем белого цвета (седан), в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на мужчину на вид около 55 лет, - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Пешехода в состоянии клинической смерти с места аварии забрала машина скорой помощи, а машину нарушителя объявили в розыск.

Сейчас по факту ДТП идет проверка, дознаватели Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.