Пенсионер из Сестрорецка зарезал жену прямо в кровати

Сестрорецкий пенсионер зарезал собственную жену. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ссора в семье петербургских пенсионеров привела к кровавой трагедии. Ночью 9 августа в полицию Курортного района поступил звонок от 68-летнего мужчины, который заявил, что зарезал собственную жену. ЧП произошло в Сестрорецке на улице Токарева.

- В 3:28 прибывшими на место происшествия нарядами установлено, что мужчина 1952 года рождения, во время внезапно возникшей ссоры, нанес множественные проникающие колото-резаные ранения грудной клетки своей жене, которая от полученных повреждений скончалась на месте, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Сам мужчина, работающий электриком одного из петербургских торговых центров, никуда не сбегал и ждал приезда полицейских. Преступника задержали, а из квартиры были изъяты окровавленный кухонный нож и постельное белье.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», зарезавшему жену мужу грозит до 15 лет тюрьмы.