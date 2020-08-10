Поликлинику №44 оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за нарушений по коронавирусу

Массовое заражение коронавирусом выявили у сотрудников поликлиники №44. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургскую поликлинику №44 оштрафовали на 100 тысяч рублей за массу нарушений по коронавирусу. Проверка Роспотребнадзора показала, что 33 сотрудника медучреждения заразились опасной инфекций. Инспекторы наведались в поликлинику в начале июля и заметили, что многие пренебрегают там защитными масками и перчатками. Но это далеко не все нарушения по COVID-19.

- Специалисты установили, что в поликлинике есть недостаток дезинфицирующих средств, нет листов наблюдения за контактными пациентами, измерение температуры у работников происходит всего 1 раз в смену. Также сведения о заболевших передавались несвоевременно, а исследование двух контактных человек даже не проводилось, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что адвокат поликлиники вину признал только частично.