Испытания теплосетей пройдут 11 августа в Невском районе

В Невском районе повторно проверят теплосети. Фото: gov.spb.ru / "Теплосеть"

Повторные испытания тепловых сетей пройдут 11 августа в Невском районе Санкт-Петербурга. Днем во вторник здесь будут проверять трубы на прочность в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

- В зону работ входят сети, проходящие по улицам: Народная, Новоселов, Крыленко, Тельмана, Челиева, проспектам Большевиков, Дальневосточный, Искровский и Октябрьская набережная, - сообщает пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Как водится при проверке, температура теплоносителя, то есть горячей воды в трубах, не превысит 40 градусов. И хоть получить ожоги от нее нельзя, тем не менее жителей района призывают к осторожности.

Если где-то будет заметно парение или вытекание воды на поверхность, то эти участки надо обходить стороной, а о месте аварии можно сообщить по телефонам: 004 (с городского) и 112 (с мобильного).