Кусок фасада с пятиэтажки рухнул на прохожего на Петроградской стороне

С дома на Большом проспекте П.С. на женщину рухнула часть фасада здания. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петроградском районе Санкт-Петербурга в понедельник, 10 августа, произошло ЧП: кусок фасада отлетел от дома и упал прямо на голову проходящей мимо женщине. Об этом корреспонденту «КП» рассказали в пресс-службе районной администрации.

- Инцидент произошел вечером у дома №47 на Большом проспекте П.С., - прокомментировала случившееся пресс-секретарь Петроградского района Елена Григорьева. - По предварительной информации, элемент фасада упал на пешеходную часть, когда там шел человек.

Известно, что пострадавшей 45 лет, когда приехала скорая, она была в сознании. С травмами ее доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

Как добавили в администрации, пятиэтажка, с которой отвалился элемент фасада, была введена в эксплуатацию в 1902 году. Сейчас там проводится капитальный ремонт. Здание затянуто строительными лесами.