Самокатчик и мотоциклист столкнулись на Ушаковском мосту

Мотоциклист и самокатчик столкнулись на мосту. Фото: vk.com/spb_today

Необычное «двухколесное» ДТП произошло утром 11 августа на Ушаковском мосту в Санкт-Петербурге. Здесь столкнулись лавировавший по рядам мотоциклист и мужчина, быстро ехавший по дороге на электросамокате. Видео происшествия нашло отклик в соцсетях.

- Как же я устал от этих самокатчиков, велосипедистов. Ездят как хотят, постоянно в наушниках, без светоотражающих элементов или габаритной мигающей лампы. Даже когда рядом вело дорожка есть. А доставщики еды - вообще отдельный класс, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» возмущенные водители.

Другие пользователи соцсетей жалеют водителя белого микроавтобуса. Его машину при падении ударил самокат: «Это было эпично! Водителя «Фольксвагена» жалко, стоял никого не трогал».

В том, кто прав, а кто виноват в этой ситуации, пользователи соцсетей так и не сошлись во мнении. Устанавливать все обстоятельства будет ГИБДД. По предварительным данным, сами участники аварии не пострадали.