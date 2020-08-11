Бродячую белую козу заметили среди новостроек в Приморском районе

Коза пришла в новостройки Приморского района. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Необычную гостью заметили жители одного из кварталов новостроек в Приморском районе Санкт-Петербурга. Под окна многоэтажных домов, видимо для знакомства с соседями, пришла белая коза.

- Чья подруга ходит по ЖК «Граффити» на Парашютной? - иронично интересуются горожане, опубликовавшие видео в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Правда. установить коза это были или молодой козлик, с дальнего расстояния не удалось. А может горожане не слишком сведущи в сельском хозяйстве, но, судя по отсутствию рогов, скорее - коза.

Зато можно предположить, откуда взялось животное. До массового строительства в этом районе были садовые участки, а в паре километров наискосок до сих пор расположена деревня Каменка - островок сельской жизни среди многоэтажек.

Вероятно, после прогулки по дворам новостроек, коза вернулась домой. Среди десятков машин она чувствовала себя растерянно и едва не угодила под колеса выезжавшего из паркинга авто.