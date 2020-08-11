Пьяный петербуржец пытался на спор переплыть Неву и едва не утонул

Полицейские спасли мужчину, решившего переплыть Неву. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО

Молодой житель Петербурга едва не погиб из-за пьяной удали. На спор он решил переплыть Неву неподалеку, но не рассчитал сил и начал тонуть. Спасли мужчину полицейские северо-западного управления на транспорте.

- В ходе обеспечения охраны общественного порядка в акватории Невы на траверзе набережной Кутузова сотрудники транспортной полиции заметили в воде человека, который просил о помощи, - сообщает пресс-служба ведомства.

В тот момент, когда полицейский катер подошел к месту ЧП, пловец уже еле держался на воде, борясь с сильным течением.

Стражи порядка быстро вытащили потерпевшего на борт, после его оказали ему первую помощь и отвезли на берег, где передали прибывшим медикам. Позднее оказалось, что любителю опасных заплывов всего 26 лет. Сейчас жизнь мужчины вне опасности, зато у него будет еще один день рождения.