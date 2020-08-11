Почему дети болеют коронавирусом бессимптомно, рассказал директор НИИ Пастера Роспотребнадзора

Арег Тотолян рассказал о свойствах коронавируса Фото: НИИ Пастера

Дети реже заражаются коронавирусом, переносят его бессимптомно или в легкой форме - уже давно установленный факт. Но почему по взрослым новая инфекция бьет сильнее, хотя тот же ГРИПП действует с точностью наоборот. Об этом "КП-Петербург" рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН, профессор-иммунолог Арег Тотолян.

- Вирус проникает в эпителиальную клетку. Здесь участвуют два рецептора,один из них -ангиотензин-превращающий фермент. Он находится на мембране клетки, количество этих рецепторов на мембране разное: с возрастом оно увеличивается,точно также как и у курильщиков – у них выше плотность этих рецепторов. И чем больше этих рецепторов на клетке, тем больше вероятность того, что вирус проникнет. У детей плотность рецепторов существенно ниже. Это одна из причин, почему они менее подвержены заражению.

По словам Арега Тотоляна, этим же объясняются причины того, почему курильщики больше подвержены заражению коронавирусу. Хотя ранее проходила информация, что люди, пристрастившиеся к табаку, якобы меньше болеют новой опасной инфекцией. Сейчас эту информацию опровергли официально.