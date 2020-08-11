Туалет в Гостином дворе сдали в аренду и сделали платным

Поход в туалет в Гостином дворе теперь стоит 40 рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Превращение бесплатного туалета в Гостином дворе в платный возмутило жителей Санкт-Петербурга. Мало того, что справить нужду в центре города не так просто - уборных явно не хватает, так теперь это еще и не всем по карману.

- В Гостином дворе в Петербурге один из туалетов (со стороны Садовой улицы) сделали платным, теперь его посещение обойдется в 40 рублей. Второй туалет, со стороны Думской улицы, по-прежнему бесплатный, - пишут «Невские новости».

Нововведение в администрации главного городского универмага объяснили очень просто: туалет сдали в аренду и теперь им заведует частная фирма, которая содержит туалет, обслуживает и берет плату за вход.

Зато, как отмечают в Гостином дворе, в платный туалет не стоят очереди и это удобно тем посетителям, кто не может ждать.

Естественно, что многих горожан такая ситуация не устраивает, но хозяин в данном случае - барин.

Станет платным второй туалет или нет - пока неизвестно, но весьма вероятно, ведь и там вскоре может появиться свой хозяин.