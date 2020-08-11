Пробка образовалась на КАД из-за эвакуации МЕГИ-Парнас

В МЕГЕ объявляли эвакуацию, в небе летал вертолет, а КАД стоял в пробках. Фото: vk.com/spb_today

Серьезная пробка образовалась днем 11 августа на КАД Петербурга в районе Парнаса. Причиной стала эвакуация торгового центра МЕГА и массовый отъезд автомобилистов. А некоторые очевидцы в соцсетях пишут даже о вертолете в небе. Впрочем, это могло быть совпадением.

- Эвакуируют МЕГУ- Парнас из-за сообщения о минировании, летают вертолеты, на подъезде к МЕГЕ образовалась гигантская пробка, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах съемки видно, что машины практически застыли на внешней стороне КАДа. В соцсетях петербуржцы активно делятся впечатлениями от посещения МЕГИ.

- Я сегодня попала в этот замес. Поехала в ОБИ купить лопату. Сразу же после входа радио начали передавать странное: «Сообщение для сотрудников: проводится проверка времени». И так минут 10. Потом короткий сигнал тревоги и эвакуация, - пишет жительница Петербурга Екатерина.

Сложности на развязке с КАД «рассосались» примерно за час. По состоянию на 16:00 движение на этом участке практически нормальное.