400 килограммов опасных отходов вывезли с петербургских улиц за неделю

Больше 90 килограммов загрязнений с ртутью вывезли с улиц Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больше 400 килограммов опасных отходов вывезли всего за неделю с улиц Санкт-Петербурга. Специалисты предприятия «Экострой» выезжали как по индивидуальным заявкам горожан - разбитый градусник, например, так и на ликвидацию разливов нефти и прочих аварий.

- С 3 по 9 августа аварийная служба приняла от петербуржцев 145 обращений по вопросам экологической безопасности, - сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Всего было совершено 20 выездов по аварийным ситуациям и плановым обследованиям после них. В том числе 18 выездов на сбор ртути, а также по одному на разлив нефтепродуктов и химических загрязнений.

На утилизацию отправились 91,8 кг ртутьсодержащих и 334 кг химических отходов, плюс килограмм металлической ртути, шесть единиц люминесцентных ламп и два термометра.