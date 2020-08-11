Теплоход с пассажирами влетел в мост во время экскурсии по Неве

Пьяный водитель теплохода, угодивший в ДТП на Неве с пострадавшими, получил уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

Теплоход врезался в мост во время экскурсии по Неве. В этот момент на судне находились пассажиры. Авария произошла еще в минувший день ВДВ, 2 августа, однако о ней стало известно только во вторник 11-го числа благодаря информации от Следкома. На водителя теплохода оперативно завели уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Оказывается, в тот роковой вечер он был пьян.

Капитан теплохода "закидывался" водкой. Фото: сзфоут.мвд.рф

- 44-летний мужчина был судоводителем теплохода «Афалина» и осуществлял прогулочную экскурсию для группы пассажиров по реке Нева. За свою работу он получил 14 тысяч рублей. Из-за состояния алкогольного опьянения он столкнулся с правой опорой Прачечного моста, которая находится вблизи набережной Кутузова. В результате аварии пострадали трое пассажиров, - передает пресс-служба СЗСУ на транспорте СК РФ.

От удара об мост людей разбросало по судну. К счастью, они не получили серьезные травмы. Расследование инцидента все еще продолжается. Тем временем горе-капитану теплохода грозит лишение свободы на срок до двух лет.