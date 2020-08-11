Молодой водитель погиб в тройном ДТП на Киевском шоссе

В тройном ДТП по Гатчиной погиб молодой водитель "Сузуки". Фото: vk.com/spb_today

Смертельное ДТП произошло утром 11 августа на 72-м километре трассы Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Гатчинском районе Ленобласти. Здесь столкнулись сразу три иномарки. Для водителя одной происшествие оказалось роковым.

- По предварительной информации около 08:55 произошло столкновение трех автомобилей: «Мицубиси Лансер», «Сузуки Лиана» и «Хендэ Солярис», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии 24-летний водитель «Мицубиси» получил тяжелые травмы, а 23-летний мужчина, сидевший за рулем «Сузуки» умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

О состоянии 65-летнего шофера «Соляриса» ничего не сообщается.

Обстоятельства происшествия, а также виновных в смертельном ДТП, устанавливают дознаватели Госавтоинспекции.