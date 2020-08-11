Петербургскому бизнесмену примотали гранату к двери квартиры

Петербургского бизнесмена угрожали взорвать гранатой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские ищут неизвестных злоумышленников, которые примотали «лимонку» к двери одного местного бизнесмена. Гранату заметили жители многоэтажки на проспекте Обуховской обороны, которые и набрали 112.

- 10 августа в 9:59 о том, что в первой парадной дома 33 по пр. Обуховской обороны, на отгораживающей решетке, отделяющей одну из квартир, обнаружен подозрительный предмет, - сообщает источник «КП.

Приехавшие на вызов полицейские обнаружили гранату Ф-1 с чекой и запалом, зафиксированную спусковым рычагом за решетку. На место тут же были вызваны саперы ОМОНа, которые аккуратно разобрали гранату. Боеприпас забрали как улику.

Второй уликой стал листок, вынутый из почтового ящика квартиры бизнесмена. Текст был недвусмысленным: «с первого раза не получилось пообщаться, но если ты не откажешься от суда, мы придем второй раз и убьем тебя».

Сейчас людей, примотавших гаранту к двери, ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.