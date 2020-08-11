Школу на 825 мест открыли в Невском районе

Новую школу открыли в Невском районе Санкт-Петербурга. Фото: Смольный

Комитет по строительству Санкт-Петербурга ввел в эксплуатацию общеобразовательную школу на 825 мест в Невском районе. Ее адрес – Нерчинская улица, участок №1. В образовательное учреждение уже зачислили 657 ребят, в том числе и 12 первоклашек с ограниченными возможностями здоровья. Вообще в сентябре планируют открыть сразу 5 первых классов. Один из них будет для учеников с тяжелыми нарушениями речи.

В 4-х этажной школе есть несколько спортивных залов, а также бассейны. Фото: Смольный

- Здание состоит из 4 этажей и имеет несколько спортивных залов, плавательные бассейны для обучения детей младшего и среднего возраста, помещения для организации специальных кружков, а также столовую и библиотеку, - передает пресс-служба Смольного.

Чиновники убедились, что в школе есть вся необходимая инфраструктура для современного ученика. На базе учреждения создадут единую систему «Школа современных технологий», которая интегрирует основное и дополнительное образование.