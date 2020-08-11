На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы по 26 августа

На внутреннем кольце КАД с 17 по 26 августа перекроют движение по двум полосам. Фото: Олег ЗОЛОТО

На КАД вновь перекроют движение. На этот раз речь идет о двух полосах, третьей и четвертой, на участке от вантового моста вплоть до развязки с Московским шоссе. Рабочие собираются ликвидировать колейность покрытия проезжей части. По оставшимся двум полосам дороги можно будет передвигаться только с существенным снижением скорости.

Потесниться придется на участке от вантового моста до развязки с Московским шоссе. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» / "Яндекс.Карты"

- В период с 17 по 26 августа 2020 года перекроют для движения автомобильного транспорта третью и четвертую полосы. По первой и второй введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - поспешили сообщить и принести извинения за неудобства в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке, естественно, установят временные дорожные знаки вместе с водоналивными барьерами. В ночное время там будут дежурные сигнальные огни. Всю информацию о перекрытии двух полос обещают вывести на информационное табло на КАД.