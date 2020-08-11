Детские сады и школы Санкт-Петербурга продезинфицируют к 1 сентября

Стало известно, как будет организована учеба в школах Санкт-Петербурга во время коронавируса с 1 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

К 1 сентября 2020 года во всех детских садах и школах Санкт-Петербурга проведут генеральную уборку с дезинфекцией. Таковы новые реалии из-за коронавируса. Но это далеко не все.

Во-первых, в образовательных учреждениях появятся бесконтактные термометры, а также дозаторы с антисептиком для рук. Во-вторых, по возможности за каждым классом в школах закрепят постоянный вход и выход и даже создадут график прихода, чтобы избежать скоплений людей. В третьих, по всем предметам школьники будут учиться в одном специальном кабинете, не считая уроков, где требуется специальное оборудование. Появятся даже сдвоенные уроки, чтобы минимизировать контакты.

- В каждой организации должно быть оборудование по обеззараживанию воздуха, - добавил губернатор Санкт-Петербурга во время заседания рабочей группы Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом.