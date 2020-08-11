Госпиталь для ветеранов войн получил медицинское оборудование от Германии

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас подарил Госпиталю для ветеранов войн новое оборудование. Фото: Смольный

Германия передала Госпиталю для ветеранов войн в Санкт-Петербурге различное медицинское оборудование, которое поможет в реабилитации блокадников Ленинграда. До конца августа новые устройства обещают ввести в эксплуатацию, почти все из них уже смонтировали. Персонал больницы прошел необходимое обучение.

Напомним, год назад министры ФРГ и России договорились о совместной помощи жителям блокадного Ленинграда. Итогом как раз стал подарок Госпиталю для ветеранов войн в виде оборудования на сумму больше 2 миллионов евро.

- В целом проект рассчитан на пять лет, вплоть до 2024 года. Общая сумма финансирования составит 12 млн евро. Эти деньги выделены на приобретение медицинской техники и оборудования, а также на создание германо-российского Центра встреч. Гуманитарный жест представляет собой признание исторической вины Германии и тех военных преступлений, - передают слова губернатора Северной столицы в пресс-службе Смольного.