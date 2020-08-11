Многие офисы Санкт-Петербурга опустели из-за кризиса

Большинство офисов Санкт-Петербурга опустело из-за кризиса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Объем так называемого поглощения офисов в Санкт-Петербурге стал отрицательным из-за кризиса. Это следуют из новых экспертных данных компании JLL. Чистым поглощением называют показатель для анализа спроса. Он достиг антирекорда в 48 тысяч квадратных метров офисных пространств города. Причем, это показатели для бизнес-центров А и B-класса. Ранее подобная картина наблюдалась только в кризис 2009 и 2015 годов.

- Речь именно о разнице между объемом занятых площадей на конец и на начало рассматриваемого второго квартала 2020 года. Сделки продолжают закрываться, и их количество может сохраняться на докризисном уровне, а объем пустующих офисов при этом продолжает расти, - пишет РБК.

Кризисная ситуация сохранится, предположительно, еще на следующие один-два квартала. Далее, по прогнозам экспертов, пустующие офисы потихоньку будут заполняться благодаря снижению арендных ставок.