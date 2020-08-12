Из-за закрытого шлагбаума житель Ленобласти избил дежурную по переезду

В Ленобласти мужчина избил дежурную по переезду. Фото: Иван ПРОХОРОВ

До пяти лет тюрьмы может получить агрессивный мужчина, который избил дежурную по переезду на станции Карташевская в Ленинградской области. Мужчину возмутил тот факт, что шлагбаум был закрыт, а, значит, мешал ходить через пути людям.

- Мужчина ворвался в помещение дежурной по переезду и стал ей угрожать. Нападавший схватил женщину за горло, нанес ей несколько ударов в грудь и по ногам. Потерпевшей удалось вырваться и позвать на помощь, - сообщает пресс-служба северо-западного Управления МВД на транспорте.

На вызов тут же примчался наряд, который задержал агрессивного мужчину. Им оказался 62-летний житель Ленобласти. Уже в отделении он протрезвел и объяснил, что кровь разгорячило выпитое. Тем не менее, в отношении дебошира завели уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Угроза убийством».

Мужчине грозит наказание от штрафа до пяти лет тюрьмы.