Военные ПВО Балтийского флота провели учения по отражению атаки авиации

Военные учения прошли в Калининградской области. Фото: function.mil.ru

Военные из зенитно-ракетного полка соединения ПВО Балтийского флота провели плановые учения по отражению аваианалета. Условный противник получил «подарок» в виде зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 под названием «Триумф».

- Во время практической части тренировки расчеты ЗРС С-400 четко отработали действия по выполнению задач после получения сигнала о том, что воздушные границы России нарушили летательные аппараты условного противника, роль которых выполнили звено истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации флота, - рассказывают в пресс-службе Минобороны РФ.

Получив сигнал, военнослужащие оперативно развернули С-400, быстро обнаружили противника, классифицировали его мощь, а затем сопроводили учебные цели. Настоящих запусков ракет не было. Расчеты ЗРС С-400 разве что провели электронную атаку воздушных судов. Противника успешно уничтожили.