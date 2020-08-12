Пара петербуржцев на квадроцикле сорвалась с обрыва в горную реку в Абхазии

Туристку из Санкт-Петербурга, упавшую в горную реку с квадроцикла, разыскивают в Абхазии. Фото: МЧС Абхазии

Жители Санкт-Петербурга угодили в жесткое ДТП на отдыхе в Абхазии, сорвавшись на квадроцикле в горную реку. Все произошло в районе девятого километра дороги, которая ведет к местному озеру Рица.

По предварительной информации, парень не совладал с управлением квадроцикла на проселочной дороге. В итоге транспорт перевернулся и упал с обрыва в каменистую реку. 22-летний петербуржец отделался легкими травмами, а его сверстница-подруга бесследно исчезла.

- Мототехнику нашли на берегу реки Бзыбь. Девушку на месте ДТП обнаружить не удалось, поэтому было принято решение искать ее в реке. В поисках сейчас задействованы спасатели ПСЧ Гагрского и Гудаутского районов, а также водолазы Государственной инспекции по маломерным судам, - передают в пресс-службе МЧС Абхазии.

Добавим, что с наступлением темноты поиски вынужденно приостановили.