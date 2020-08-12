Пенсионер споткнулся и упал под встречную электричку в Ленобласти

77-летний пенсионер погиб, попав под электричку в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

77-летний мужчина погиб, попав под встречную электричку в Ленинградской области. Трагедия произошла на станции «Грузино», которая находится во Всеволожском районе. Полицейские установили, что причиной всему стала торопливость пенсионера. Он старался как можно быстрее перебежать железнодорожные пути, но внезапно споткнулся и упал на рельсы.

- Машинист приближающегося поезда подавал сигналы повышенной громкости и даже применил экстренное торможение, однако наезда на мужчину избежать не удалось. В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Как выяснила полиция, погибшим оказался местный житель. Сотрудники МВД продолжают проверку по факту происшествия, чтобы установить все обстоятельства страшной трагедии.