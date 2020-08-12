Борьбу с «зайцами» усилят в электричках Санкт-Петербурга

"Охоту на зайцев" усилят в электричках Санкт-Петербурга по 7 сентября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Северо-Западная пригородная пассажирская компания поспешила предупредить, что в электричках Санкт-Петербурга и Ленобласти усиливается так называемая охота на «зайцев». Похоже, безбилетники совсем надоели сотрудникам РЖД. Теперь контролеров на разных маршрутах станет больше, и работать они будут интенсивнее. И так целый месяц, по 7 сентября 2020 года.

- В пригородных поездах проходят рейды с целью проверить наличие билета. В проверках участвуют сотрудники РЖД и транспортной полиции. На станциях, которые имеют билетную кассу, организован контроль наличия у пассажиров проездных документов прямо перед посадкой в пригородный поезд, - передает пресс-служба СЗППК.

В РЖД напоминают, что сэкономить на поездке в электричках можно не только благодаря какой-либо льготе, если такова имеется, но и при покупке билета через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», дающее скидку в 5%.