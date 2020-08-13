Москва и Санкт-Петербург хотят объединить системы оплаты проезда в транспорте

"Полорожник" и московскую "Тройку" могут объединить в одну систему. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительства Москвы и Санкт-Петербурга обсуждают объединение систем оплаты проезда в общественном транспорте. Сейчас в каждой из столиц существует свой вариант - карты «Тройка» и «Подорожник», что создает определенные неудобства часто путешествующим между городами людям.

- Москва обсуждает объединение систем оплаты проезда с тремя регионами - Тулой, Санкт-Петербургом и с Московской областью, - пишет ТАСС.

В столичном департаменте транспорта отмечают, что около 90%поездок в городе совершается по карте «Тройка».

Похожая статистика и в Петербурге. Здесь по «Подорожнику» ездит около 80% горожан.

При этом проект объединения двух проездных уже есть с 2017 года. Тогда начали продавать единую карту с «зашитыми» чипами сразу двух систем, однако, фактически, они раздельные и каждый электронный кошелек надо пополнять отдельно.

Теперь планируется, что терминалы в московских-петербургских автобусах, троллейбусах, трамваях, метро и пр. будут считывать любую карту.

Сроки нововведения еще не определены.