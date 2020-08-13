Каршеринг перевернулся на крышу на пустом Дальневосточном проспекте

На Дальневосточном проспекте каршеринг лег на крышу. Фото: vk.com/spb_today

Очередной пользователь каршеринга отличился навыками «отточенной» езды и разбил машину. на этот раз авария с прокатным авто произошла в Невском районе Санкт-Петербурга. Здесь горе-водитель умудрился уложить автомобиль на крышу на абсолютно пустой дороге.

- Каршеринг перевернулся на крышу в два ночи на Дальневосточном проспекте напротив «Токио Сити», - пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На фотографии с места инцидента видно, что рядом с разбитой машиной стоит мужчина. Вероятно, это водитель. Впрочем, более точных сведений об аварии на данный момент нет, информации от ГИБДД не поступало.

В комментариях пользователи соцсетей в очередной раз иронично отмечают частоту попаданий прокатных авто в невероятные ДТП. Некоторые петербуржцы кивают на не самое лучшее техническое состояние отдельных «заезженных» машин каршеринга, а другие указывают как причину аварии поведение водителей: «не свое - не жалко».