Два миллиона рублей у двух петербургских пенсионеров выманили лже-банкиры

"Представители банков" регулярно выманивают деньги у пенсионеров. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Около двух миллионов рублей смогли «заработать» мошенники, представляющиеся службой безопасности одного их крупных российских банков. Они звонили пенсионерам и, сообщив, что деньги на счетах находятся в опасности, предлагали перевести средства на другой счет.

- 11 августа в полицию обратился мужчина 1952 года рождения с заявлением о том, что накануне ему на мобильный телефон, позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником безопасности банка и сообщила, что с его счетов пытаются списать деньги и предложила перевести их на другие счета, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Пенсионер послушал совета и через банковский терминал «подарил» мошенникам 764 тысячи рублей.

Другой случай произошел в Ломоносовском районе. Здесь лже-банкиры позвонили мужчине, на карту которого приходила пенсия его престарелой матери и также убедили «спасти» деньги от пропажи. За 11 переводов петербуржец отправил злоумышленникам 1 миллион 304 тысячи рублей.