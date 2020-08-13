Рыбаков, ловивших лещей у виллы князя Романова в Мартышкино, отдали под суд

Рыбаков-браконьеров оштрафовали за лов леща сетями. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петродворцовый районный суд вынес вердикт в отношении двух петербургских рыбаков, которых обвиняли браконьерстве. По версии следствия, мужчины незаконно ловили рыбу сетями в Финском заливе в районе виллы князя Романов а в Мартышкино.

- Фигуранты, не имея соответствующего разрешения на добычу водных биологических ресурсов, осуществили постановку сетей в 40-50 м от берега в камышовой зоне акватории Финского залива, на участке местности, которая является местом нереста леща и плотвы, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Всего за одну ночь приятели выловили 261 экземпляр леща, 10 экземпляров густеры и три плотвы, с чем и попались в руки рыбнадзора. Ущерб от незаконного вылова был оценен в 266 750 рублей, что является особо крупным размером.

Однако сажать рыбаков не стали. Суд учел, что они раскаялись и возместили ущерб. Каждому дали по 20 тысяч штрафа. А саму рыбу, лежавшую замороженной на складе, «обратили в доход государства».