Сумасшедший полет «обочечника» по КАД, закончившийся ДТП, попал на видео

"Обочечник" разбил машину на КАД. Фото: vk.com/spb_today

Страшную аварию снял на КАД петербургский автомобилист. Утром 13 августа мимо его машины по обочине в сторону МЕГИ-Дыбенко с дикой скоростью пролетел кроссовер, а через секунды нарушитель уже врезался в стоявший с краю эвакуатор.

- Пролетел мимо на скорости под 150, меня аж волной воздуха чуть не откинуло, ну и ожидаемый результат - машина «в тотал», водитель жив, пассажиров не увидел. Машину жалко, а у ездуна отобрать права пожизненно, - пишет под видео, опубликованном на YouTUBE житель Петербурга Олег.

Позднее оказалось, что пассажиров в машине не было - удар о кузов грузовика пришелся на правую сторону и шансов уцелеть просто бы не было. А сам водитель, хоть и получил травмы, но остался жив. Проезжавшие мимо автомобилисты оказали ему первую помощь. Позднее на место аварии прибыли медики и полицейские.

От «Рено» в итоге осталась груда железа, которую можно только сдать на свалку.