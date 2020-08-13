Детсады и школы Санкт-Петербурга проверят на безопасность перед началом учебного года

Школы и детсады Петербурга проверят до 1 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Все петербургские школы и детские сады пройдут проверку на пожарную безопасность до 1 сентября. Специалисты МЧС будут проверять электропроводку, пожарную сигнализацию, а также проведут инструктаж персонала. Этой теме было посвящено совещание, прошедшее в Смольном.

- Прошу завершить подготовку всех образовательных учреждений к началу нового учебного года. Времени осталось немного. Необходимо полностью выполнить все требования пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

По состоянию на 13 августа, 94% городских школ и детсадов уже прошли проверку.

Кроме того, было объявлено о проведении Уроков безопасности во всех образовательных учреждениях. В гости к школьникам придут сотрудники петербургского МЧС. Они расскажут юным горожанам, как себя вести, чтобы не попасть в беду.