На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют съезд

На развязке КАД и Октябрьской набережной перекроют съезд. Фото: УПРДОР "Северо_Запад".

Движение на развязке КАД с Октябрьской набережной будет ограничено. В ночь с утра воскресенья и до утра понедельника здесь полностью перекроют один из съездов. Причиной станет ремонт дороги на поселок имени Свердлова.

- В период с 8:00 16 августа до 8:00 17 августа будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд из Санкт-Петербурга, с Октябрьской набережной на внешнее и на внутреннее кольцо КАД, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Ограничения нужны для проведения ремонтных работ на развязке КАД с региональной дорогой «Санкт-Петербург – поселок имени Свердлова – Всеволожск» на Октябрьской набережной.

Место ремонта обозначат бело-красными наливными пластиковыми барьерами, а также дорожными знаками и световой сигнализацией.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать правила и заранее планировать маршрут поездки по городу.