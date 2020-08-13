Экс-глава «Метростроя» будет курировать строительство подземки в Санкт-Петербурге

"Стройтрансгаз" может занять место "Метростроя" в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бывший глава петербургского «Метростроя» Вадим Александров вновь будет заниматься темой строительства подземки в городе на Неве. Это стало известно после его назначения советником компании «Стройтрансгаз».

- Вадим Николаевич будет курировать строительство метрополитена в Санкт-Петербурге. Его высокий профессионализм, обширный опыт и знания позволят компании успешно справиться с задачей по реализации проекта строительства метрополитена в Северной столице, - говорится в сообщении пресс-службы компании, которое приводит «Мойка 78».

В пресс-релизе также отмечается, что сам «Стройтрансгаз» намерен выйти на рынок метростроения в Петербурге, «сохранив профессиональный коллектив компании «Метрострой» и обеспечить преемственность в работах на действующих объектах».

Другими словами, «Стройтрансгаз» намерен создать конкуренцию «Метрострою», а на некоторых объектах занять его место. Конкретных планов по строительству станций «Стройтрансгазом»пока не объявлено.