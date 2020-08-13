Жилкомсервис Петроградского района оштрафовали за разбитые полы в доме Корзинина

Жилкомсервис оштрафовали на 100 тысяч рублей за беспорядок в доме Корзинина в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский суд оштрафовал ООО «Жилкомсервис №1 Петроградского района» за абсолютный беспорядок в доме имени Корзинина, который находится на улице Льва Толстого в доме 1-3, литера Б. Как показала проверка, работники ЖК не доглядели за состоянием лестничной клетки в пятой парадной. Там царил хаос: напольное покрытие рухнуло, историческая метлахская плитка куда-то пропала, а на нижних ступенях были разнообразные сколы.

Безалаберность довела до суда. Еще бы, ведь собственники многоквартирного дома негодовали. Однако Жилкомсервис закрыл глаза и на это.

- В судебное заседание законный представитель ООО «Жилкомсервис №1 Петроградского района», не явился, хотя его извещали обо всем. Адвоката в суд также никто не направил. В связи с этим суд рассмотрел дело в его отсутствии и назначил наказание в виде штрафа размером в 100 тысяч рублей, - подвели итоги дела в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.