Два продуктовых магазина Санкт-Петербурга оштрафовали за жуткую антисанитарию

Два продуктовых магазина Санкт-Петербурга попались на антисанитарии и получили огромный штраф. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суд оштрафовал два продуктовых магазина Санкт-Петербурга за полную антисанитарию во время пандемии. Роспотребнадзор взялся за них после того, как у нескольких сотрудников выявили коронавирус.

В первом продуктовом, находящемся на Морской набережной, не было средств дезинфекции и рабочих растворов. Уборку в магазине проводили тяп-ляп, а работникам не измеряли температуру. Инспекторы не нашли в туалете дозатор с антисептиком и пришли в шок, узнав, что работники самостоятельно стирают санитарную одежду на дому.

Куда хуже была ситуация во втором магазине. Ко всему вышеперечисленному добавилось то, что многие товары складировались на полу, из-за чего невозможно было провести санитарную уборку. К продаже продуктов привлекали даже уборщики и грузчики. Весь персонал, не считая кассиров, работал в грязной одежде и ленился протирать корзинки.

- Суд назначил штраф в размере 150 тысяч рублей за каждое правонарушение, - добавили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.