15 незаконных вагонов с мясом и рыбой разобрали в Санкт-Петербурге

Нелегальные вагоны с мясом и рыбой выселили с участка в тысячу "квадратов" на проспекте Непокоренных. Фото: ККИ Санкт-Петербурга

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга начал разбирать 15 рефрижераторных вагонов с участка на проспекте Непокоренных возле корпуса №33 дома №63. Оказалось, территорию площадью в 950 квадратных метров незаконно захватил какой-то предприниматель. Никаких документов на аренду со Смольным он не подписывал, поэтому землю стали освобождать. Для надежности рабочих охраняли полицейские.

Вагоны сложили как карточный домик. Фото: ККИ Санкт-Петербурга

- Часть вагонов использовалась для хранения и продажу мяса и рыбы. По информации ККИ, транспортные средства принадлежат ООО «Рефтранссервис» и используются в коммерческих целях. Землепользователю вручили уведомление о необходимости освободить землю, но добровольно он это не сделал, - рассказывают в пресс-службе ККИ Санкт-Петербурга.

Сейчас на компанию могут завести административное дело по статье за продажу товаров в неустановленных местах. Вдобавок с организации хотят взыскать деньги, что были потрачены на ликвидацию вагонов.