МЧС предупреждает о сильном тумане 14 августа в Ленобласти

Сильный туман окутает Ленобласть в ночь 14 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС поспешило предупредить жителей Ленинградской области о том, что в ночное время 14 августа в 47-й регион нагрянет сильный туман. Спасатели беспокоятся в первую очередь об автомобилистах и призывают быть осторожнее на дорогах.

- Согласно штормовому предупреждению от синоптиков, 14 августа в Ленобласти, начиная с 1:00 до 4:00, местами ожидается туман с низкой видимостью – 500 метров и даже меньше, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Самая главная опасность во время вождения в условиях тумана заключается в том, что человеческий глаз может не рассчитать точное расстояние до автомобиля, движущегося впереди. МЧС рекомендует отложить поездку в столь неблагоприятную ночь. Если же это невозможно, то стоит ехать со значительным снижением скоростного режима. Пешеходам тоже нужно быть бдительнее и при тумане надевать одежду со светоотражающими элементами.