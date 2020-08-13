Извращенец со звездной фамилией домогался до 11-летней петербурженки через «Вконтакте»

Извращенец, прикинувшийся звездой, развратил 11-летнюю девочку через соцсети. Фото: Артем КИЛЬКИН

Анонимный извращенец, взявший звездную фамилию Басков, домогался до 11-летней петербурженки через «Вконтакте». Об опасной переписке узнала мать девочки и сообщила в полицию. В квартиру семьи заглянула следственно-оперативная группа, так что злоумышленника уже ищут.

- Неизвестный человек взял псевдоним «Николай Басков» и в ходе общения с 9 утра до полудня совершил развратные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Семья ребенка полная, благополучная и на учете не состоит, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

«Комсомолка» нашла страницу того самого лжеБаскова во «Вконтакте». По состоянию на 22:40 13 августа аноним все еще находится в сети. Если верить профилю, то ему 18 лет. Не исключено, что к нему в гости уже пришли правоохранительные органы. Уголовное дело пока не возбуждалось.