Петербуржцы спасли котенка, замурованного в кузове автомобиля

Петербуржцы спасли котенка, застрявшего в кузове автомобиля. Фото: vk.com/id212099802

Неравнодушные петербуржцы спасли котенка, оказавшегося в плену у кузова автомобиля. Жалобно мяукающего малыша услышал владелец машины. Спасательную операцию было решено проводить в автосалоне. Однако так просто достать замурованного котика не вышло – пришлось резать кузов, а потом тащить бедолагу за ухо через выпиленное отверстие. Тот не сопротивлялся.

Малыша накормили сосисками и практически приручили. Фото: vk.com/id212099802

- Наш герой каким-то образом очутился в плену кузова автомобиля. Бедняга пробыл там почти сутки. С помощью спецсредств и добрых рук малыша достали на свободу. Котенок не пострадал, но очень перепугался. Тут же накормили его сосисками и напоили водой, - рассказывает очевидец Алексей в группе спасательного отряда «Кошкиспас» во «Вконтакте».

Не волнуйтесь, котенка не бросили на улице. Его новым хозяином стал владелец изрезанного авто. Видимо, сердце дрогнуло вовремя спасательной операции.