Тепло и без дождя: погода на 14 августа в Санкт-Петербурге

Солнечно и тепло будет в Петербурге в пятницу, 14 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тепло и ясно будет в Санкт-Петербурге днем 14 августа. В наступившую пятницу днем воздух прогреется до+21 градуса, а солнце лишь изредка будут закрывать облака. Дождей же синоптики и вовсе не ожидают.

- Без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха утром +12...+14, днем +19...+21 градус. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На 8 утра термометры показывают +13,7. Ветер юго-западный, слабый, 1-2 метра в секунду. Давление составляет 753.9 мм ртутного столба. Влажность достигает 76 процентов.

Ну а что же выходные? Пока синоптики скорее радуют, нежели огорчают петербуржцев. В субботу, 15 августа, в городе будет еще теплее чем в пятницу - до +23 градусов и без дождей. Обещанные ранее осадки переносятся на воскресенье.

16 числа могут пройти кратковременные дожди, но температуру они не понизят. В городе воздух прогреется до +21...+23 градусов.