Машина полностью свалилась в яму на проспекте Ветеранов

На проспекте Ветеранов водитель иномарки не заметил яму. Фото: vk.com/spb_today

Не самым добрым оказалось утро пятницы для водителя иномарки, который по непонятным причинам не заметил ремонтных работ и уложил свою машину прямо в яму посреди дороги. Все произошло на проспекте Ветеранов.

- Утро 4:44. Автомобиль сбил дорожные блоки на перекрестке Проспект Ветеранов и Солдата Корзуна, после чего левой стороной заехал на участок, где отсутствует асфальт и завалился полностью, - пишут местные жители, проснувшиеся из-за грохота.

Несмотря на то, что машина пробила ограждения и упала в яму, водитель не растерялся и самостоятельно выбрался из ловушки. Правда вскоре на место происшествия примчалась машина реанимации, так что без пострадавших не обошлось.

Вместо с врачами на помощь приехали и пожарные. Но заниматься извлечением авто из ямы придется уже не им. Для этого придется пригнать подъемный кран.

Официальной информации о причинах и итогах аварии от ГИБДД не поступало.