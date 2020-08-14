Жестокое убийство 14-летней давности раскрыли петербургские следователи

Подозреваемого в убийстве 14-летней давности поймали в Петербурге. Фото: Тимур ХАНОВ

Следователи петербургского управления Следственного комитета России раскрыли дело 14-летней давности. Тогда, в марте 2006 года, в заброшенном доме на Московском проспекте, 97, было найдено тело зверски избитого мужчины .

- Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый и его знакомый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, нанесли потерпевшему не менее 49 ударов руками, ногами и неустановленным предметом, по голове и туловищу, - сообщает пресс-служба СК.

В результате избиения пострадавший погиб на месте. Долгое время дело об убийстве было «висяком», однако в ходе работы по расследованию преступлений прошлых лет, следователям удалось выйти на след одного из преступников и изобличить его.

Вскоре полиция задержала 39-летнего уроженца Пскова, которого обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.