Лже-экспедитора, укравшего ортопедических матрасов на 14 миллионов рублей, поймали петербургские полицейские

Лже-экспедитор увел груз матрасов на 14 миллионов рублей. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские смогли раскрыть дерзкую кражу товаров на 14 с лишним миллионов рублей. Чтобы поймать подозреваемого, который умыкнул груз ортопедических матрасов и других товаров, сыщикам пришлось отправиться в Московскую область.

- По версии полиции, 2 июля 2020 года, мужчина, представившись экспедитором и предоставив поддельные документы, получил товар— ортопедические матрасы, детские вещи, принадлежащий коммерческой организации, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Изначально груз должен был отправиться из Петербурга в Казахстан, однако вскоре связь с «экспедитором» пропала. Полиция завела дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Злоумышленнику грозило до 10 лет тюрьмы, но сначала его надо было поймать.

Сыщики взялись за работу и через месяц с небольшим в Подмосковье был найден и задержан тот самый лже-экспедитор. Сейчас мужчина доставлен в Петербург, ему избирают меру пресечения. Похищенное изъято.